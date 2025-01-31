За день обслужили 30 тысяч человек: каким было открытие первого в СССР McDonald's 35 лет назад и какие были цены (фото)

В этот день 35 лет назад в Советском Союзе появился первый McDonald's

Открытие первого в Советском Союзе ресторана быстрого питания McDonald's стало настоящим событием для советских людей. Невиданные ранее блюда и безупречный вежливый сервис был в новинку, а на работу в компанию мечтали попасть тысячи людей. Именно в этот день, 31 января 1990 года в Москве появился первый Мак. Мы также рассказывали, как выглядело открытие первого McDonald's в Киеве.

Первый McDonald's в СССР — каким было открытие

Первый в Советском Союзе фаст-фуд сети McDonald's был открыт 31 января 1990 года. Это было в Москве на Пушкинской площади. Ресторан быстрого питания появился на месте бывшего кафе "Лира", которое в 70-ые годы было весьма популярным среди "продвинутой" молодежи.

Заведение американской компании сильно отличалось на фоне общепита в СССР не только ассортиментом еды, но и вежливым обслуживание. Открытие первого Мака стало большим событием для советских людей и привлекло немало внимания. Только за первый день работы фаст-фуд обслужил более 30 тысяч посетителей, а очередь в тот день люди занимали с 5 утра и стояли в ней по несколько часов.

Примечательно, что первый советский McDonald's в Москве стал самым большим в мире на то время. Заведение было рассчитано на 700 посетителей внутри здания, имело еще 200 мест снаружи, а обслуживали людей 27 касс. Известно, что при средней зарплате советского человека в 150 рублей, гамбургер стоил 1,5 рубля, а Биг Мак – 3,75 рубля. К слову, многие советские люди хотели попасть на работу в McDonald's, так как средняя зарплата там была заметно выше — около 300 рублей.

Стоит отметить, что сеть McDonald's вложила в открытие первого советского фастфуда около 50 миллионов долларов. Дело в том, что в СССР компании пришлось с нуля развивать всю инфраструктуру для функционирования заведения. Так, американцы запустили строительство независимой организации со своими фермами в Подмосковье по поставке картофеля, своими перерабатывающими предприятиями по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для ресторанов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела реклама киевского McDonalds больше 20 лет назад. И сколько тогда стоил чизбургер.