Мужчина был полковников медицинской службы

Валентина Матвиенко — известная российская чиновница, которая занимает высокую государственную должность председателя совета федераций федерального собрания РФ. Она родом из Шепетовки на Хмельнитчине, однако выбрала строить карьеру в России и даже получила прозвище "Валька-стакан". Известно, что Матвиенко за свою жизнь только один раз была замужем и прожила с мужем около 45 лет.

"Телеграф" расскажет, как выглядел муж Валентины Матвиенко, что о нем известно и когда он умер.

Валентина Матвиенко — что известно о ее муже

Валентина Матвиенко, которая не только поддерживает войну в Украине, но и является одной из главных соратниц Путина, всегда была окружена мужчинами, работала в мужских коллективах и проявляла свой мужской характер на карьерном пути. Однако, она всего лишь один раз была замужем — это был студенческий брак.

Со своим мужем Владимиром Матвиенко путинистка познакомилась во время учебы в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Они сначала долго встречались и только на последнем курсе сыграли свадьбу. В этом браке у пары родился единственный сын Сергей, который в 19 лет стал долларовым миллионером.

С молодости Валентина Матвиенко стремительно и успешно строила карьеру, ездила в командировки и даже временами жила за границей. Все это время ее муж-медик был дома в Ленинградской области.

Известно, что Владимир Матвиенко родился и вырос в Беларуси, однако учится поступил в Ленинград. Там и начал строить карьеру после учебы, но не публично, как его жена, а скорее в ее тени. Он всю свою жизнь работал с военно-медицинской академии, где начинал с должности научного сотрудника, а к уходу на пенсию был уже старшим преподавателем. Также известно, что Владимир Матвиенко имел звание полковника медицинской службы.

Когда и почему умер муж Матвиенко

Муж Валентины Матвиенко Владимир умер 30 августа 2018 года в возрасте 70 лет. Причину смерти семья политика не раскрывала, однако, ходили слухи, что мужчина пережил инсульт, после которого был прикован к инвалидному креслу.

Также семья Владимира Матвиенко не сразу раскрыла информацию о том, где он был похоронен. Только некоторое время спустя стало известно, что его похоронили в Никольском некрополе Александро-Невской лавры.

К слову, после смерти мужа заговорили о том, что Валентина Матвиенко может покинуть свою должность председателя Совета Федераций. Однако, эта информация не подтвердилась и она в свои 75 лет продолжает занимать эту должность.

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