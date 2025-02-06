В Подмосковье разбился самолет: экипаж не выжил (фото, видео)

Опытные пилоты не смогли спасти легкомоторный самолет

В Московской области произошла авиакатастрофа – недалеко от аэродрома Мячково в Раменском районе потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате падения погибли два человека.

Как сообщают российские СМИ, на борту разбившегося самолета в Подмосковье находились два инструктора — Виталий Кияшко – майор запаса, летчик первого класса и В. Иванцов. Точные причины крушения пока неизвестны, продолжается следствие.

Виталий Кияшко – майор запаса, летчик первого класса

Стало известно, что плановый тренировочный вылет они совершали на самолете "Tecnam P-2002JF Sierra".

Пилоты перестали выходить на связь около 13 часов, позже обломки самолета заметили с воздуха. Во время падения самолет полностью сгорел.

По словам представителей Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на место происшествия уже выехали следователи для установления всех обстоятельств трагедии.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила факт аварии. Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов лично прибыл на место происшествия для координации проверки.

Место авиатрощи в Подмосковье

Подробности инцидента пока не разглашаются. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что над территорией Украины пролетел российский пассажирский самолет.