Самолет из Москвы пролетел над Львовом и не только? Подробности загадочного рейса (фото)

Российский борт якобы пролетел Украину насквозь

Над Украиной мог пролететь очередной загадочный самолет. Это был пассажирский российский самолет, который летел из России.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Согласно его данным, речь идет о борте Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который 30 января выполнял рейс Москва-Стамбул. Во время полета борт якобы пролетел над Украиной.

Указывается, что, находясь в воздушном пространстве нашей страны, самолет пролетел возле Львова и Ужгорода.

Важно напомнить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Украиной зафиксировали полет сразу двух пассажирских самолетов, пересекших закрытое воздушное пространство.