У Підмосков’ї розбився літак: екіпаж не вижив (фото, відео)

Досвідчені пілоти не змогли врятувати легкомоторний літак

У Московській області сталася авіакатастрофа – неподалік аеродрому М’ячково в Раменському районі зазнав аварії легкомоторний літак. Унаслідок падіння загинули двоє людей.

Як повідомляють російські ЗМІ, на борту літака, що розбився, в Підмосков'ї були два інструктори — Віталій Кияшко – майор запасу, льотчик першого класу та В. Іванцов. Точні причини катастрофи наразі невідомі, триває слідство.

Віталій Кияшко – майор запасу, льотчик першого класу

Стало відомо, що плановий тренувальний виліт вони здійснювали на літаку "Tecnam P-2002JF Sierra".

Пілоти перестали виходити на зв’язок близько 13 години, пізніше уламки літака помітили з повітря. Під час падіння літак повністю згорів.

За словами представників Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету РФ, на місце події вже виїхали слідчі для встановлення всіх обставин трагедії.

Московська міжрегіональна транспортна прокуратура також підтвердила факт аварії. Заступник московського прокурора з нагляду за виконанням законів на повітряному та водному транспорті Олександр Діанов особисто прибув на місце події для координації перевірки.

Місце авіатрощі в Підмосков'ї

Подробиці інциденту поки що не розголошуються. Серед можливих причин катастрофи — технічна несправність або помилка пілотування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що над територією України пролетів російський пасажирський літак.