"Охота" на очередной нефтезавод: в России прогремела череда взрывов (видео)

Жители России содрогались от взрывов

В понедельник, 10 февраля, ночью в Краснодарском крае России раздавались взрывы. Работали силы и средства ПВО из-за фиксации беспилотников. Мог быть поражен Афинский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого произошел пожар, а в Краснодаре повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и российские пропагандистские медиа.

Telegram-канал Shot писал о беспилотной атаке еще около часа ночи. По данным медиа, БПЛА фиксировались в районе города Славянск-на-Кубани, и там продолжалась работа ПВО.

Тг-канал Mash рассказывал, что жители Славянска-на-Кубани насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

Затем в сети начали писать о якобы попадании беспилотника по жилому зданию в Краснодарском крае. Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что "ВСУ атакуют жилые дома в Краснодаре".

Местный губернатор Кондратьев сделал заявление, что мэр Краснодара рассказал ему о повреждении из-за БПЛА жилого комплекса "Центральный" — якобы украинский дрон "сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания".

Так российский чиновник подтвердил, что по многоэтажке был "прилет" из-за работы ПВО ВС РФ. Кроме того, краснодарский губернатор рассказывает, что предварительно никто не пострадал.

Наумов заявил, что обломки "сбитого украинского дрона" упали на технические помещения на крыше дома в районе Сенного рынка, и что жертв нет.

Позже губернатор Кубани рассказал, что еще один беспилотник "сбили в поселке Афипском Северского района".

"Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы", — сообщил чиновник.

Перед тем в сети высказывали мнение, что целью дроновой атаки, вероятно, мог стать именно Афипский НПЗ, и что якобы в районе завода были ликвидированы несколько беспилотников.

Вот кадры о дроновой атаке на Кубани этой ночью и о пожаре на территории НПЗ.

Ранее "Телеграф" писал, что Волгоград в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод, не так давно уже находившийся под атакой.