Не иностранная ПВО? Чем ВСУ могли сбить КАБ в Запорожье, рассказал офицер

Не только иностранное вооружение способно на это

Сбитие украинскими военными управляемой авиационной бомбы (КАБ) вызывает много вопросов, в частности, какое именно оружие на это способно и действительно ли это отечественная разработка.

Как отметил "Телеграфу" бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, в этом вопросе говорить об одном виде оружия не очень корректно.

"Длительное время идут разработки оружия, которое успешно могло бы перехватывать управляемые бомбы и ракеты. Ведь для применения зарубежного вооружения следует совершенствовать РЭБ", — говорит Храпчинский.

По его словам, эта КАБ вероятнее всего была сбита именно украинской разработкой. Ведь иностранное оружие, хотя может это делать, им тяжелее сбивать КАБы. Для качественной работы следует правильно работать с РЭБ, что в перспективе скорости и выживаемости не всегда возможно.

"Если мы говорим об украинской разработке, здесь может быть и что-то лазерное или просто новейшее оружие. С иностранных сбивать КАБы могут зенитное САУ Gepard, IRIS-T, SAMP-Т", — объясняет бывший офицер.

Он добавляет, что украинцы уже долгое время работают над оружием, которое успешно сбивало бы КАБЫ, и уже несколько раз его тестировали и использовали. Поэтому можно уже говорить о запуске серийного производства для защиты украинских городов. Однако это сбитие над Запорожьем получило немалую огласку и вызвало много вопросов. Впрочем, рассказать все подробности происшествия Храпчинский не может, ведь большинство информации секретно.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получила разрешение на удары вглубь всей РФ, но с этим могут быть проблемы.