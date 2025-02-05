Оттуда россияне запускают "Шахеды" по Украине: в Приморско-Ахтарске прозвучали взрывы (видео)

О погибших и пострадавших пока не сообщается

В среду вечером, 5 февраля, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России прозвучали взрывы.

Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Был атакован местный аэродром совместного базирования, который расположен на северо-западной окраине города.

Данный аэродром используется Воздушно-космическими силами ВС РФ для атак по Украине.

О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается. Между тем, в интернете появились еще видео удара по Приморско-Ахтарску.

С 24 февраля 2022 года аэродром используется российскими войсками для воздушных атак по Украине. Оттуда взлетают самолеты, а также беспилотные летательные аппараты "Шахед", которые Россия использует для атак по украинским населенным пунктам.

Согласно OSINT-карте DeepState, расстояние от аэродрома Приморско-Ахтарска до ближайших неоккупированных российской армией регионов Украины составляет более 200 километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 4 февраля, в городе Изюм Харьковской области раздался мощный взрыв — россияне ударили по мирному населению из комплекса "Искандер-М". Погибли не менее пяти человек.