"Полювання" на черговий нафтозавод: у Росії прогриміла низка вибухів (відео)

Жителі Росії здригались від вибухів

У понеділок, 10 лютого, вночі у Краснодарському краї Росії лунали вибухи. Працювали сили та засоби ППО через фіксацію безпілотників. Міг бути уражений Афінський нафтопереробний завод, на території якого сталася пожежа, а в Краснодарі пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв та російські пропагандистські медіа.

Telegram-канал Shot писав про дронову атаку ще близько першої години ночі. За даними медіа, БПЛА фіксувалися в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, і там тривала робота ППО.

Тг-канал Mash розповідав, що жителі Слов'янську-на-Кубані нарахували щонайменше 10 вибухів.

Потім в мережі почали писати про начебто влучання безпілотника по житловій будівлі у Краснодарському краї. Російські пропагандистські ресурси стверджували, нібито "ЗСУ атакують житлові будинки в Краснодарі".

Натомість місцевий губернатор Кондратьєв зробив заяву, що мер Краснодара розповів йому про пошкодження через БПЛА житлового комплексу "Центральний" — начебто український дрон "збили над містом, уламки впали на технічку надбудову на 19 поверсі будівлі".

Так російський чиновник підтвердив, що по багатоповерхівці був "приліт" через роботу ППО ЗС РФ. Крім того, краснодарський губернатор розповідає, що попередньо ніхто не постраждав.

Наумов заявив, що уламки "збитого українського дрона" впали на технічні приміщення на даху будинку в районі Сінного ринку, і що жертв немає.

Пізніше губернатор Кубані розповів, що ще один безпілотник "збили у селищі Афіпському Сіверського району".

"Там, на жаль, уламки пошкодили приватний будинок. Ніхто не постраждав, на місці працюють спеціальні служби", – повідомив чиновник.

Перед тим в мережі висловлювали думку, що ціллю дронової атаки, ймовірно, міг стати саме Афіпський НПЗ, і що начебто в районі заводу були ліквідовані кілька безпілотників.

Ось кадри про дронову атаку на Кубані цієї ночі, та про пожежу на території НПЗ.

Раніше "Телеграф" писав, що Волгоград в Росії у ніч на 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо, мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод, який не так давно вже був під атакою.