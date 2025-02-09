Прогремели взрывы: в порту Ленинградской области тонет танкер с десятками тонн мазута (карта)

Сообщается, что на борту танкера якобы произошел взрыв

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что в порту Усть-Луги Ленинградской области России стал тонуть танкер "Koala" со 130 000 тонн мазута на борту.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, на борту танкера якобы произошел взрыв. Это случилось в машинном отделении — после этого судно начало наполняться водой. Экипаж смог выбраться на берег.

Также сообщается, что данное судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды. На его борту находились граждане России, Грузии и Индонезии.

Порт Усть-Луга расположен в Кингисеппском районе на западе Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что танкер пришвартован у причала, пострадавших нет, а угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.

Как сообщал "Телеграф" ранее, возле Сахалина китайское судно "Анг Янг-2" потерпело крушение. Это произошло 9 февраля вблизи российского порта Невельск.