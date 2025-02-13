12 взрывов и блэкаут. Беспилотники атаковали "жирную" цель в Липецке (видео)

В результате падения обломков БПЛА пострадала работница станции

В четверг, 13 февраля, беспилотники атаковали российский Липецк. Взрывы раздавались в районе промышленной зоны, якобы пострадавшей

Об этом сообщает российская служба ВВС со ссылкой на заявление губернатора Игоря Артамонова и Telegram-каналы.

Около 04:20 (по местному времени) губернатор области написал о "массированном налете БПЛА и о возможной работе ПВО российской армии. Через несколько минут он добавил, что в нескольких районах Липецка исчез свет.

Тем временем российские каналы сообщают о якобы 12 взрывах в промышленной части Липецка. Отмечается, что беспилотники, вероятно, атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

Кроме этого, Артамонов утверждает, что из-за падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала работница предприятия.

Позже российские телеграм-каналы сообщили, что свет был восстановлен.

Станция аэрации (первичной очистки стоков канализации) расположена в той же промышленной зоне на юге Липецка, что и Новолипецкий металлургический комбинат.

Что говорят в Минобороны РФ

Российское министерство обороны заявило, что ночью якобы уничтожило 83 беспилотника.

Среди них над Белгородской областью было сбито 37 БПЛА, по 12 – над Курской и Липецкой, девять – над Тверской, по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один – над Ростовской областями.

Ранее "Телеграф" писал, что в захваченном россиянами Мелитополе раздались взрывы. По данным окупантов, там ПВО якобы сбило ракету, но позже они передумали и сообщили о БПЛА.