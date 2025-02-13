12 вибухів і блекаут. Безпілотники атакували "жирну" ціль у Липецьку (відео)

Внаслідок падіння уламків БПЛА постраждала працівниця станції

У четвер, 13 лютого, безпілотники атакували російський Липецьк. Вибухи лунали в районі промислової зони, нібито є постраждала

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на заяву губернатора Ігоря Артамонова та Telegram-канали.

Близько 04:20 (за місцевим часом) губернатор області написав про "масований наліт БПЛА і про можливу роботу ППО російської армії. За кілька хвилин він додав, що в кількох районах Липецька зникло світло.

Тим часом російські канали повідомляють про нібито 12 вибухів у промисловій частині Липецька. Зазначається, що безпілотники, ймовірно, атакували Новолипецький металургійний комбінат.

Крім цього, Артамонов стверджує, що через падіння уламків БПЛА на території Липецької станції аерації постраждала працівниця підприємства.

Пізніше російські телеграм-канали повідомили, що світло було відновлено.

Станція аерації (первинного очищення стоків каналізації) розташована в тій самій промисловій зоні на півдні Липецька, що й Новолипецький металургійний комбінат.

Що кажуть в Міноборони РФ

Російське міністерство оборони заявило, що вночі нібито знищила 83 безпілотники.

Серед них над Білгородською областю було збито 37 БПЛА, по 12 — над Курською та Липецькою, дев'ять — над Тверською, по три — над Білгородською, Калузькою, Смоленською та Воронезькою, один — над Ростовською областями.

Раніше "Телеграф" писав, що у захопленому росіянами Мелітополі пролунали вибухи. За даними окупантів, там ППО нібито збило ракету, але пізніше вони передумали та повідомили про БПЛА.