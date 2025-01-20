Празднуют инаугурацию? Дроны атаковали два региона России, пылает нефтебаза (фото, видео)

Эту нефтебазу всего несколько дней как погасили

В то время, когда в Вашингтоне проходила церемония инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США, в Россию снова прилетели неизвестные беспилотники. Сразу два российских региона подверглись атакам. Речь идет о Ростовской и Воронежской областях.

Местные жители Лискинского района сообщают о серии взрывов. По информации от российских официальных источников, системы ПВО, как обычно, все сбили. Сообщается о ликвидации нескольких беспилотников.

Один из дронов попал в нефтебазу на территории Воронежской области, что повлекло за собой масштабное возгорание. На опубликованных в социальных сетях видеокадрах виден момент попадания БПЛА и дальнейшее воспламенение объекта, хотя местные власти утверждают лишь о попадании обломков.

Параллельно с этим на севере Ростовской области также зафиксировали активность БПЛА. Очевидцы делятся в социальных сетях видеозаписями звуков взрывов.

Что касается нефтебазы, то российские спасатели пока не могут приступить к тушению пожара из-за соображений безопасности. Впрочем, местные власти уверяют, что угрозы гражданскому населению нет. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Где расположена нефтебаза в Воронежской области

Примечательно, что эта нефтебаза в Лысках подвергается атакам повторно — прошедшая атака была 15 января. Как ранее писал "Телеграф", тогда пожар тушили больше суток. Местные власти подтвердили факт нового возгорания и падения обломков на территории объекта.