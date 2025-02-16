В России БПЛА атаковал важный завод: после взрыва вспыхнул мощный пожар (фото, видео)

Предприятие занимается выпуском автомобильных и тракторных узлов, а также оборудования для дорожных и коммунальных служб

В ночь на 16 февраля в российском городе Смоленск был атакован завод "Полимикс". Предварительно, удар по объекту был совершен беспилотником.

Согласно информации, которая появилась в сети, примерно в 03:20 в городе была угрозы применения БПЛА. А уже вскоре раздались взрывы.

Telegram-канал "Exilenova+" пишет, что удар пришелся по преемнику Смоленского автоагрегатного завода — ООО "Полимикс. Также были опубликованы соответствующие фотографии.

Справка: завод "Полимикс" в Смоленске является преемником автоагрегатного завода АМО ЗИЛ. Предприятие занимается выпуском автомобильных и тракторных узлов, а также оборудования для дорожных и коммунальных служб. Ранее информации об атаках на этот объект не поступало.

Тем временем в Минобороны РФ заявляют, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 февраля сразу девять беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области России. Источники в СБУ подтвердили атаку на нефтеперекачивающую станцию. По их данным, объект временно приостановил работу.