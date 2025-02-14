Девять дронов одновременно. В России атаковали нефтеперекачивающую станцию

В России, как обычно, говорили, что все сбили.

Девять беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области России. В результате удара поврежден операторный узел связи и электрощитовое здание объекта.

По данным ASTRA, атака произошла в ночь на четверг, 13 февраля. Несмотря на заявления российского министерства обороны об "сбитии" дронов, все девять беспилотников попали в определенные цели на территории НПС "Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино. Информации о пострадавших нет.

Источники в СБУ подтвердили атаку на нефтеперекачивающую станцию. По их данным, объект временно приостановил работу.

Нефтеперекачивающая станция со спутника

Это уже второй удар по НПС "Андреаполь" за последний месяц. Во время предварительной атаки 29 января была повреждена крыша здания связи и операторской, зафиксирован разлив и возгорание. Тогда же беспилотники атаковали состав и воинскую часть в поселке Жовтневый Торопецкого муниципального округа.

НПС "Андреаполь" является стратегическим объектом, созданным в 1982 году для обслуживания нефтепровода Сургут-Полоцк. Сейчас станция входит в систему Балтийской трубопроводной сети-2 и обеспечивает транспортировку нефти.

В течение ночи с 13 на 14 февраля российское министерство обороны заявляло об уничтожении 50 беспилотников. 41 – над Белгородской областью, 5 – над Воронежской и 4 – над Ростовской. Также местные власти сообщили о "поражении воздушной цели" в Краснодарском крае, где зафиксировано возгорание сухой травы в Славянске-на-Кубани.

Также ранее "Телеграф" писал, что дроны ГУР атаковали нефтебазу "ЛУКойл". На месте взрывов разразился сильный пожар.