У Росії БПЛА атакував важливий завод: після вибуху спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Підприємство займається випуском автомобільних та тракторних вузлів, а також обладнання для дорожніх та комунальних служб

У ніч на 16 лютого в російському місті Смоленськ атакували завод "Полімікс". Попередньо, удар по об’єкту було здійснено безпілотником.

Згідно з інформацією, яка з’явилася в мережі, приблизно о 03:20 у місті була загроза застосування БПЛА. А вже невдовзі пролунали вибухи.

Telegram-канал "Exilenova+" пише, що удар прийшовся по спадкоємцю Смоленського автоагрегатного заводу — ТОВ "Полімікс. Також були опубліковані відповідні фотографії.

Довідка: завод "Полімікс" у Смоленську є наступником автоагрегатного заводу АМО ЗІЛ. Підприємство займається випуском автомобільних та тракторних вузлів, а також обладнання для дорожніх та комунальних служб. Раніше інформації про атаки на цей об’єкт не надходило.

Тим часом у Міноборони РФ заявляють, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено один український безпілотний літальний апарат над територією Курської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 лютого одразу дев’ять безпілотників атакували нафтоперекачуючу станцію "Андреаполь" у Тверській області Росії. Джерела в СБУ підтвердили атаку на нафтоперекачуючу станцію. За їхніми даними, об’єкт тимчасово припинив роботу.