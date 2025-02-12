Последствия нового оружия или "пауза" россиян? Военные о том, что стоит за удачными контратаками ВСУ

Бойцам удается сбить импульс российского наступления, говорят эксперты

Февраль 2025 года сказывается успешными контратаками украинских войск на отдельных участках линии фронта. На севере – наступление в Курской области Российской Федерации на несколько километров вглубь местности, на востоке – серия удачных контратак в районе Покровска. Здесь, по неофициальным сообщениям, противник потерял несколько стратегических позиций.

Действительно ли захватчики исчерпывают свои ресурсы? Что нужно украинским военным, чтобы не только удержать добытое, но и развить дальнейший успех? И действительно ли ВСУ сейчас фокусируют все силы на укреплении своих позиций перед предстоящими переговорами? Об этом – в материале "Телеграфа".

Наша полученная территория (не) результат их паузы

Первые сообщения о новом наступлении ВСУ в Курской области появились в сети еще утром 6 февраля. Российские милитарные блоггеры заявили, что украинские военные, используя бронетехнику НАТО, атаковали несколько населенных пунктов юго-восточнее Суджи. На некоторых опубликованных видео видна движущаяся дорогой техника.

Россияне в z-пабликах заявляли, что Вооруженные Силы Украины использовали 30-50 единиц бронетехники. А из-за непогоды операторы дронов РФ якобы не смогли эффективно работать. В результате населенные пункты Фанасеевка и Черкасская Конопелька перешли под контроль ВСУ. Российские войска в этом районе есть, но их мало, и они ожидают подкрепления – если оно вообще прибудет.

Скриншот из российского телеграмм-канала

Как жалуется один из российских "волонтеров", успех ВСУ на этом участке фронта стал возможным из- за лжи командиров армии РФ о реальной ситуации. И даже устранение одного из них вряд ли кардинально что-нибудь изменит.

По состоянию на 8 февраля украинские военные официально прорвались на 2,5 км вглубь Курской области, о чем объявил президент Украины Владимир Зеленский.

А позже некоторые источники сообщали, что этот прорыв может составлять даже до 5,5 км.

Украинская операция в Курской области РФ/Карта: Институт изучения войны (ISW)

И как считает аналитик Forbes Дэвид Акс, ключевым преимуществом для ВСУ стало то, что российские войска, истощенные после продолжительных боев, взяли паузу для перегруппировки. Этим и воспользовались украинские силы, начав контратаку.

— Через три месяца еще более мощные российские и северокорейские силы — всего 60 000 человек — начали контратаку. Однако они атаковали день за днем одинаковыми предполагаемыми маршрутами, в конце концов потеряв треть своей живой силы, так и не вытеснив украинцев из их выступления площадью 250 квадратных миль, укрепленного у города Суджа, — написал он.

О том, что российские и северокорейские полевые армии объявили об "оперативной паузе" 5 февраля или несколько раньше, сообщал также Украинский центр оборонных стратегий (CDS).

Российским боевым частям требовалось время для ввода свежих войск и замены техники. Северокорейский корпус численностью 12 000 солдат в Курске, как ожидалось, должен был пополниться одним или двумя свежими полками, каждый из которых состоял из нескольких тысяч военных.

Однако, как отмечает в комментарии "Телеграфу" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, не стоит акцентировать внимание на том, что враг сделал большую паузу или ослаб, а тем более что произошло какое-то чудо — это не так.

— На самом деле наши вооруженные силы обнаружили слабые места в российских наступательных порядках, адаптировали свою тактику ведения боевых действий и провели контрудары. Последние две недели имеют интересную специфику, поскольку ВСУ по многим направлениям улучшают свои позиции на тактическом уровне, — говорит он.

Он отмечает, что это, вероятно, связано с тем, что к нам поступили резервы, а также появилось новое вооружение, о котором не все упоминают.

Что касается, планировались ли эти операции еще до получения поставки оружия, или они были адаптированы под новые условия — это сложный вопрос, на который трудно ответить. Но то, что мы сейчас видим, уже дает положительные результаты.

Иван Тимочко: "Уже сейчас видно, что возобновленные поставки оружия от США дают эффект на фронте"

— Россияне, конечно, пытались провести перегруппировку, но и раньше они это часто делали. В нашем случае, к сожалению, даже когда враг нес потери, мы не имели возможности так быстро перегруппировать наши силы, чтобы компенсировать эти потери, — считает эксперт.

Поэтому не стоит говорить о немощности врага. Это скорее означает, что мы недооцениваем силу наших войск и стратегий, которые уже больше года сдерживают яростное давление противника, истощая его.

— Это тоже правда, но сейчас мы видим первые плоды этих усилий. С одной стороны – это успехи, с другой – не стоит поддаваться эйфории. Каждое такое контрнаступление или контрудар — это огромная физическая нагрузка на бойцов, тяжелая операция и, к сожалению, потери, — отмечает Тимочко.

"В дальнейшем все зависит от того…"

Если говорить о ситуации в Курской области, то стоит отметить несколько ключевых аспектов. ВСУ уже неоднократно проводили тактические операции, как наступление на Черкасские Конопельки, или текущие действия вдоль границы Сум, где украинские войска продвигаются на север.

— Кроме давления на север, наши силы давят и на российский населенный пункт Теткино, о котором все молчат, но ВСУ его тоже содержат. Это территория России и это важно. Ведь Украина пытается создать новую линию фронта не только на Курщине, но и вдоль границы, увеличивая давление на врага. Это придает ему проблемы — и с людьми, и с логистикой, и даже с усилениями, в том числе северокорейскими солдатами, — говорит Тимочко.

Поселок Теткино на карте DeеpState. По состоянию на 11 февраля 2025 года

Следовательно, ВСУ в Курщине, хотя и меньшим количеством, имеют выгодное расположение, а российские силы не могут эффективно разведывать и реагировать на наши атаки.

— Однако, опять же, надо понимать, что каждый успех — это огромная работа наших военных. Даже если речь идет об отвержении врага на 5 км, это значительный результат в условиях современной войны. Например, на Покровском направлении враг может продвигаться всего на 100, 200, максимум 300 метров в день, — говорит "Телеграфу" Тимочко.

Он отмечает, что специфика на фронте меняется, но это еще не победа. И говорить о том, что инициатива полностью перешла к нам — рано.

Команда DeеpState констатировала возобновление позиций Сил обороны Украины в Песчаном Донецкой области. По состоянию на 11 февраля 2025 года

В то же время, как отмечает в разговоре с "Телеграфом" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, для того чтобы ВСУ действительно закрепились на новых позициях, необходимо существенное пополнение вооружения, техники, боеприпасов и личного состава. Только если Украина продолжит получать необходимые ресурсы, можно будет ожидать дальнейшего перехвата инициативы.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко

— Украинские командиры способны и тактически грамотны. Но они не волшебники с палочками, а профессионалы, умеющие находить слабые места противника и использовать их. Без ресурсов этого добиться невозможно, — считает он.

По словам бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, недостаточное укомплектование частей, особенно бригад на линии фронта, а также формирование резервных бригад остается сейчас самой большой проблемой.

Как подчеркивает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сегодня большое значение имеет внутренняя консолидация украинского общества.

— Командиры на местах ясно понимают свои возможности, ситуацию на фронте и ресурсы, которыми могут оперировать. Ключом к победе является непрерывное доукомплектование армии и обеспечение ее необходимым вооружением. И, конечно, самое большое влияние на все это имеет консолидация в украинском обществе. Это основа для дальнейших военных достижений, — напоминает специалист.

Потенциал россиян уменьшается давно

Окончание конфликта в ближайшие месяцы является все еще сомнительной гипотезой. Но, как пишет французское издание Le Figaro, украинские военные, вероятно, пытаются максимально усилить свои позиции перед предстоящими переговорами.

В конце концов, Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ.

Как говорит в комментарии для "Телеграфа" военный эксперт Сергей Братчук, определенные консультации на геополитическом уровне действительно могут происходить, но делать конкретные выводы пока рано.

Сейчас очевидно, что контратаки ВСУ и так называемая "мобильная оборона" на разных участках фронта помогают уменьшить давление противника. Для понимания общей картины: в ноябре 2024 россияне смогли захватить 700 квадратных километров территории. В январе этот показатель снизился более чем вдвое — до 320 квадратных километров.

— Эта динамика показывает, что нам удалось выполнить задачу, о которой говорил президент: стабилизировать фронт. Если рассматривать критерии стабилизации, то ключевой является остановка продвижения врага и постепенное ослабление его наступательного потенциала, — считает Романенко.

Это касается и самого горячего направления на фронте — Покровского. Там ситуация до сих пор сложная: враг в последние полгода пытается наступать.

Однако тот факт, что в последние недели ВСУ начали проводить контрудары свидетельствует о том, что мы сбиваем этот импульс врага. Как отмечает в комментарии для "Телеграфа" Сергей Братчук, целью этих действий является, в частности, внесение хаоса в боевые порядки россиян.

Теперь враг и в этом районе застрял в невыгодном положении. Его войска оказались под ударами с флангов, и техника не может добраться до Покровска.

— Если мы будем углубляться в детали проведения операций, то фактически выкладем информацию для противника. Он понимает, как все происходило и это дает ему дополнительную информацию. Однако без больших военных тайн могу сказать, что большинство позиций на фронте непрерывно переходят из рук в руки, — отмечает Тимочко.

"Такие потери остановили бы наступление в любой другой армии"

В конце концов начало 2025 года стало подтверждением того, что боевые действия изменились, и это заметно не только со стороны украинских контратак. По мнению экспертов, россияне на многих участках фронта отказались от тактики "человеческих волн" в пользу более организованных, но затяжных сделок. Количество ежедневных атак уменьшилось со 150 до 80-100, однако их интенсивность значительно выросла.

— Противник перешел к созданию механизированных ударных групп, – объясняет Тимочко. — Вместо простых пехотных стычек мы видим сложные бои с использованием бронетехники, тяжелой артиллерии и ракетных систем. Каждая атака стала длиннее – враг постоянно подтягивает резервы, маневрирует, пытается истощить нашу оборону.

Статистика потерь противника подтверждает это изменение тактики. Если раньше украинские силы уничтожали 3-5 российских танков в день, то теперь этот показатель составляет 20 единиц. Раньше россияне вообще почти не использовали танки из-за их дефицита, накапливая их. Теперь мы видим, что они бросили в бой все резервы.

Похожая ситуация с автотранспортом. Ранее Генштаб отчитывался об уничтожении 50-80 автомобилей, а сейчас этот показатель достигает больше 150 машин.

— А сегодня [по состоянию на 11 февраля] мы уничтожили 44 артиллерийских установок противника — это сравнимо с потерей целой артиллерийской бригады в сутки, — отмечает Тимочко.

Потери армии РФ в Украине 11 февраля 2025

Показательна также статистика человеческих потерь. Январь стал рекордным в этом плане. По предварительным подсчетам, более 300 российских военных погибают на каждый квадратный километр фронта, что они пытаются захватить. Для сравнения: в начале года этот показатель составил 120 человек, затем 140-150, а теперь вырос вдвое.

— Для любой другой армии мира такие потери означали бы немедленное прекращение наступления. Но не для российской. Их командование продолжает бросать свои подразделения в бой, надеясь, что новая тактика в конце концов сработает, — отмечает Тимочко.