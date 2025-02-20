Постарел, осунулся и просится на волю: как сейчас выглядит Ефремов в тюрьме и когда он освободится

В сети появилось свежее фото актера в колонии общего режима

Михаил Ефремов — известный советский и российский актер, дочь решила стать сыном. В 2020 году он был осужден за пьяное ДТП, в котором погиб человек, и помещен в колонию общего режима. Все это время Ефремов пытался освободиться по УДО, однако пока ему это не удалось.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Михаил Ефремов, который пятый год сидит в тюрьме, и когда срок его заключения закончится.

Ефремов в тюрьме — что об этом известно

Актер театра и кино Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в городе Алексеевка Белгородской области. В июне 2020 года он совершил пьяное ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Сейчас из назначенного срока актер отбыл чуть больше половины с учетом пребывания в СИЗО.

Теперь, в начале 2025 года, заключенный актер в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он ожидает, что его обращение в ближайшее время рассмотрят. В этом ходатайстве Ефремов навел аргументы, почему его должны досрочно выпустить. Так, среди прочего он жалуется на состояние здоровья, говорит, что покаялся, посещает храм на территории колонии и готов к выходу на волю, где будет жить по-новому.

Примечательно, что Ефремов собирался подать ходатайство об УДО еще перед Новым годом, однако не сделал этого из-за из-за шумихи в СМИ и общественного резонанса.

Тем временем на свежем фото, распространенном в российских телеграмм-пабликах, можно увидеть, что актер за время в тюрьме сильно постарел и осунулся. Кроме того, в заключении он перестал употреблять алкоголь, как это было на воле, а еще заметно похудел от жизни в колонии. Отметим, что если Ефремова не выпустят по условно-досрочному освобождению, то его полный тюремный срок закончится примерно в сентябре 2028 года.

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