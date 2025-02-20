Укр

Постарел, осунулся и просится на волю: как сейчас выглядит Ефремов в тюрьме и когда он освободится

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Актер Михаил Ефремов уже отсидел около половины своего тюремного срока
Актер Михаил Ефремов уже отсидел около половины своего тюремного срока. Фото Getty Images

В сети появилось свежее фото актера в колонии общего режима

Михаил Ефремов — известный советский и российский актер, дочь решила стать сыном. В 2020 году он был осужден за пьяное ДТП, в котором погиб человек, и помещен в колонию общего режима. Все это время Ефремов пытался освободиться по УДО, однако пока ему это не удалось.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Михаил Ефремов, который пятый год сидит в тюрьме, и когда срок его заключения закончится.

Ефремов в тюрьме — что об этом известно

Актер театра и кино Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в городе Алексеевка Белгородской области. В июне 2020 года он совершил пьяное ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Сейчас из назначенного срока актер отбыл чуть больше половины с учетом пребывания в СИЗО.

Ефремов фото

Теперь, в начале 2025 года, заключенный актер в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он ожидает, что его обращение в ближайшее время рассмотрят. В этом ходатайстве Ефремов навел аргументы, почему его должны досрочно выпустить. Так, среди прочего он жалуется на состояние здоровья, говорит, что покаялся, посещает храм на территории колонии и готов к выходу на волю, где будет жить по-новому.

Примечательно, что Ефремов собирался подать ходатайство об УДО еще перед Новым годом, однако не сделал этого из-за из-за шумихи в СМИ и общественного резонанса.

Ефремов фото

Тем временем на свежем фото, распространенном в российских телеграмм-пабликах, можно увидеть, что актер за время в тюрьме сильно постарел и осунулся. Кроме того, в заключении он перестал употреблять алкоголь, как это было на воле, а еще заметно похудел от жизни в колонии. Отметим, что если Ефремова не выпустят по условно-досрочному освобождению, то его полный тюремный срок закончится примерно в сентябре 2028 года.

Ефремов в тюрьме

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас осужденный за пьяное ДТП Михаил Ефремов и что говорит о войне. Согласился убивать украинцев ради выхода из СИЗО?

Теги:
#Тюрьма #Актер #Михаил Ефремов