Постарів, змарнів і проситься на волю: як зараз виглядає Єфремов у в’язниці і коли він звільниться

У мережі з’явилося нове фото актора у колонії загального режиму

Михайло Єфремов — відомий радянський та російський актор, дочка вирішила стати сином. У 2020 році він був засуджений за п’яну ДТП, в якій загинула людина, і поміщений до колонії загального режиму. Весь цей час Єфремов намагався звільнитися за УДВ, проте поки що йому це не вдалося.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Михайло Єфремов, котрий п’ятий рік сидить у в’язниці, і коли термін його ув’язнення закінчиться.

Єфремов у в'язниці — що про це відомо

Актор театру та кіно Михайло Єфремов відбуває покарання у колонії загального режиму у місті Олексіївка Білгородської області. У червні 2020 року він здійснив п’яну ДТП, внаслідок якої загинув кур’єр Сергій Захаров.

Суд Москви 8 вересня 2020 засудив Єфремова до восьми років колонії за загибель людини в ДТП. Наразі з призначеного терміну актор відбув трохи більше половини з урахуванням перебування у СІЗО.

Тепер, на початку 2025 року, ув’язнений актор у "секретному форматі" подав клопотання про умовно-дострокове звільнення. Він очікує, що його звернення найближчим часом буде розглянуто. У цьому клопотанні Єфремов навів аргументи, чому його мають достроково випустити. Так, серед іншого, він скаржиться на стан здоров’я, каже, що покаявся, відвідує храм на території колонії і готовий до виходу на волю, де житиме по-новому.

Примітно, що Єфремов збирався подати клопотання про УДВ ще перед Новим роком, проте не зробив цього через галас у ЗМІ та громадський резонанс.

Тим часом на новому фото, поширеному в російських телеграм-пабліках, можна побачити, що актор за час у в’язниці сильно постарів і змарнів. Крім того, у в'язниці він перестав вживати алкоголь, як це було на волі, а ще помітно схуд від життя в колонії. Зазначимо, що якщо Єфремова не випустять умовно-достроково, то його повний тюремний термін закінчиться приблизно у вересні 2028 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз засуджений за п’яну ДТП Михайло Єфремов та що говорить про війну. Погодився вбивати українців заради виходу із СІЗО?