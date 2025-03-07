Его обожали миллионы, а он любил только двоих: что известно о женщинах Андрея Миронова

Актер имел дочь от первого брака и считал родным ребенка своей второй жены

Андрей Миронов умел влюблять в себя миллионы — у него были десятки тысяч поклонников и поклонниц, которые спустя 38 лет после смерти актера приходят на его могилу. Однако личная жизнь артиста всегда оставалась за кулисами, но, несмотря на его успех, не была беззаботной.

Харизма актера, его легкость и артистизм влюбляли не только зрителей, но и женщин. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о личной жизни Андрея Миронова.

Первая любовь

Первой любовью Миронова стала его одноклассница Галина Булавина. Они были парой, и для других одноклассников этот союз был серьезным. Родители Галины и Андрея одобряли их отношения. Расстались они, учась на первом курсе университета. Тогда Андрею понравилась его сокурсница и он ухаживал за ней. После этого он хотел помириться с Галей, но она его не простила.

Отношения с Наталией Фатеевой

Летом 1962 года Миронов влюбился в актрису Наталью Фатееву во время съемок фильма "Три плюс два". Сама артистка вспоминала, что он "отогрел ее душу после разрыва с Басовым". Однако пара рассталась из-за того, что Фатеева влюбилась в актера Армина Мюллерштраля.

Первый серьезный брак

Первой официальной женой Андрея Миронова стала актриса Екатерина Градова. Они поженились в 1971 году, и этот союз многие считали гармоничным: двое талантливых, красивых, популярных людей, понимавших друг друга с полуслова. Но эти отношения длились недолго — менее чем через четыре года супруги развелись.

Андрей Миронов и Екатерина Градова

С Андреем Мироновым Екатерина Градова познакомилась в конце 1960-х, когда была молодой актрисой, только начала сниматься в кино. Она запомнилась зрителям благодаря роли в легендарном сериале "Семнадцать мгновений весны", где сыграла Кэт.

Андрей Миронов и Екатерина Градова

В 1973 году у пары родилась дочь – Мария Миронова. Она пошла путем родителей и стала известной актрисой.

Большая любовь

После развода с Градовой, Миронов влюбился в свою партнершу по сцене — Ларису Голубкину, знакомую зрителям по роли в культовой ленте "Гусарская баллада". Они встретились, работая вместе в театре, и эта любовь оказалась гораздо крепче и глубже.

Миронов и Голубкина не только жили вместе, но и воспитывали дочь Ларисы от предыдущих отношений Марию Голубкину, которую Андрей считал своей родной.

Их знакомство состоялось еще в 1960-х годах, когда оба были молодыми и амбициозными актерами. Но тогда это была творческая симпатия. Около них сошлись уже позже, работая вместе в Театре сатиры. После смерти Миронова в 1987 году Лариса так и не вышла замуж во второй раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о потомках Михаила Жванецкого. Юморист скончался в 2020 году, но у него остались потомки.