Дроны атаковали НПЗ и не только: в России ночью громыхали мощные взрывы (видео)

В некоторых местах начались пожары

В России поздним вечером 8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах случился пожар.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Также об атаке писали в сети губернаторы российских областей.

Взрывы в Рязанской области

Telegram-канал SHOT сообщает, что незадолго до полуночи 8 марта в Рязани прогремели взрывы. Всего было слышано 5-5 взрывов.

"ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ (нефтеперерабатывающего завода, — Ред.), — говорится в сообщении.

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал в соцсетях, что над городом якобы были уничтожены БПЛА.

"Пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали" — заявил Малков.

Тем временем в сети отмечают, что в районе Рязанского нефтезавода раздавались взрывы.

Взрывы в Ростовской области

Вечером 8 марта в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА случился пожар.

Взрывы в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о "режиме воздушной опасности" на территории всего региона вечером 8 марта. По его словам, угроза атаки БПЛА существовала для Липецка и Липецкого муниципального округа.

"Атака беспилотников продолжается …. Работают ПВО и средства подавления", — написал он.

Тем временем в местных ТГ-каналах сообщают о примерно семи взрывах в районе Липецка.

Местные паблики писали о нескольких взрывах в районе города Липецк. По данным ТГ-каналов Mash и SHOT, жители Липецка слышали по меньшей мере 7 взрывов.

В СМИ заявляют, что целью дроновой атаки якобы стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Также сообщалось, что после взрывов в районе комбината был пожар.

Взрывы в Воронежской области

Согласно сообщениям из социальных сетей, под атаку дронов мог попасть спиртзавод, который расположен в городе Бутурлиновка. В росмедиа рассказывали. В целом в районе города Воронеж было по меньшей мере 6 взрывов.

Губернатор Александр Гусев утверждает, что "дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат№.

"Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире", — сказал российский чиновник.

Взрывы в Курской области

В ряде Telegram-каналов было сообщено, что в области были слышны взрывы.

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале пишет, что взрывы были в районе города Коренево на фоне атаки дронов.

Беспилотная опасность в Северной Осетии

В ночь на 9 марта в аэропорту Владикавказа был введен план "Ковер" (запрет на вылет и взлет рейсов). Ограничения объяснили якобы фиксацией украинских БПЛА.

Также объявлялось о режиме беспилотной опасности в Южной Осетии. Накануне вечером, 8 марта, было сообщено о приостановлении работы аэропорта Волгограда — также из-за БПЛА.

План "Ковер"

План "Ковёр" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё якобы из-за украинских БПЛА в небе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ нанесли в марте серию ударов по российским нефтяным объектам. В частности взрывы прозвучали в Уфе на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", а позже случился прилет по нефтебазе в поселке Чертково Ростовской области.