Дроны атаковали НПЗ и не только: в России ночью громыхали мощные взрывы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 600
В некоторых местах начались пожары
В России поздним вечером 8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах случился пожар.
Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Также об атаке писали в сети губернаторы российских областей.
Взрывы в Рязанской области
Telegram-канал SHOT сообщает, что незадолго до полуночи 8 марта в Рязани прогремели взрывы. Всего было слышано 5-5 взрывов.
"ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ (нефтеперерабатывающего завода, — Ред.), — говорится в сообщении.
Губернатор Рязанской области Павел Малков написал в соцсетях, что над городом якобы были уничтожены БПЛА.
"Пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали" — заявил Малков.
Тем временем в сети отмечают, что в районе Рязанского нефтезавода раздавались взрывы.
Взрывы в Ростовской области
Вечером 8 марта в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА случился пожар.
Взрывы в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о "режиме воздушной опасности" на территории всего региона вечером 8 марта. По его словам, угроза атаки БПЛА существовала для Липецка и Липецкого муниципального округа.
"Атака беспилотников продолжается …. Работают ПВО и средства подавления", — написал он.
Тем временем в местных ТГ-каналах сообщают о примерно семи взрывах в районе Липецка.
Местные паблики писали о нескольких взрывах в районе города Липецк. По данным ТГ-каналов Mash и SHOT, жители Липецка слышали по меньшей мере 7 взрывов.
В СМИ заявляют, что целью дроновой атаки якобы стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Также сообщалось, что после взрывов в районе комбината был пожар.
Взрывы в Воронежской области
Согласно сообщениям из социальных сетей, под атаку дронов мог попасть спиртзавод, который расположен в городе Бутурлиновка. В росмедиа рассказывали. В целом в районе города Воронеж было по меньшей мере 6 взрывов.
Губернатор Александр Гусев утверждает, что "дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат№.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире", — сказал российский чиновник.
Взрывы в Курской области
В ряде Telegram-каналов было сообщено, что в области были слышны взрывы.
Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале пишет, что взрывы были в районе города Коренево на фоне атаки дронов.
Беспилотная опасность в Северной Осетии
В ночь на 9 марта в аэропорту Владикавказа был введен план "Ковер" (запрет на вылет и взлет рейсов). Ограничения объяснили якобы фиксацией украинских БПЛА.
Также объявлялось о режиме беспилотной опасности в Южной Осетии. Накануне вечером, 8 марта, было сообщено о приостановлении работы аэропорта Волгограда — также из-за БПЛА.
План "Ковер"
План "Ковёр" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё якобы из-за украинских БПЛА в небе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ нанесли в марте серию ударов по российским нефтяным объектам. В частности взрывы прозвучали в Уфе на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", а позже случился прилет по нефтебазе в поселке Чертково Ростовской области.