После взрыва в России вспыхнула нефтебаза: над городом виднеется жуткое зарево (видео)

На месте работают все экстренные службы

В понедельник, 3 марта, в Ростовской области РФ вспыхнул пожар на очередной нефтебазе. Очевидцы произошедшего сообщают о предшествовавших ему сильных взрывах.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы. Нефтебазу охватило сильное пламя после атаки беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уже подтвердили данную информацию.

Известно, что в поселке Чертково Ростовской области мощно горит нефтебаза. По словам местных жителей, пожар начался после атаки беспилотников. Перед началом возгорания люди якобы услышали несколько взрывов, а затем увидели в небе вспышку.

По данным СМИ, персонал нефтебазы был эвакуирован, а пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают все экстренные службы.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердили данную информацию. По его словам, объект подвергся "массированной атаке БПЛА".

Падение обломков беспилотников также привело к возгоранию склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка, рассказал Слюсарь.

В течение 2023-24 годов Украина около сотни раз била объектам вражеской топливной инфраструктуры. Новый год также начался довольно неплохо: только за январь 2025 года Украина провела 9 успешных атак на российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия, говорят данные Стратегического командования ВСУ, обнародованные на его официальных ресурсах.

В частности, в январе 2025 года были поражены такие объекты, как нефтебаза Комбината "Кристалл" Росрезерва в Энгельсе Саратовской области (около 700 км от украинской границы), НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово, взорван один из крупнейших НПЗ в России – Рязанский (свыше 550 км) и другие объекты.