Спецпосланник Трампа прилетел в Москву на переговоры: самолету пришлось делать крюк (карта)

Целью визита в российскую столицу является обсуждение текущей ситуации на фронте и возможность достижения прекращения огня между Украиной и Россией

Утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересек воздушное пространство России, совершив уже второй визит в эту страну. Он сел в аэропорту "Внуково".

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24. Известно, что Gulfstream G650ER вылетел из Катара в сторону российской территории около 09:00.

На борту судна находится Стив Уиткофф, представляющий Соединенные Штаты на этих важных переговорах. Основной целью является обсуждение текущей ситуации на фронте и возможность прекращения огня между Украиной и Россией.

Кстати, на карте видно, что самолет спецпосланника сделал крюк, облетев Беларусь. Следует отметить, что после начала полномасштабной войны большинство авиакомпаний запретили полеты над Россией и Беларусью. Через Украину он также не смог бы пролететь через закрытое воздушное пространство.

Самолет уже приземлился в Москве, в аэропорту "Внуково". Сообщается, что Gulfstream G650ER начал спускаться перед посадкой в российской столице через Смоленскую область.

Что было раньше

Накануне, 12 марта Дональд Трамп во время встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином заявил, что представители Вашингтона "уже отправились" в Россию, чтобы поднять вопрос о прекращении огня.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил СМИ, что "участники переговоров" с США направляются в Россию, где у них запланированы контакты с российскими визави.

Напомним, Украина согласилась на предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, при условии, что Россия также даст свое согласие. Вашингтон обязался проинформировать российскую сторону о результатах переговоров в Саудовской Аравии и выяснить, готова ли Москва прекратить войну.