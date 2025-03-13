Спецпосланець Трампа прилетів до Москви на перемовини: літаку довелося робити крюк (карта)

Метою візиту до російської столиці є обговорення поточної ситуації на фронті та можливість досягнення припинення вогню між Україною та Росією

Вранці 13 березня літак спецпосланця президента США перетнув повітряний простір Росії, здійснивши вже другий візит до цієї країни. Він сів у аеропорту "Внуково".

Про це свідчать дані сайту Flightradar24. Відомо, що Gulfstream G650ER вилетів з Катару в бік російської території близько 09:00.

На борту судна перебуває Стів Віткофф, який представляє Сполучені Штати на цих важливих переговорах. Основною метою є обговорення поточної ситуації на фронті та можливість досягнення припинення вогню між Україною та Росією.

До речі, на карті видно, що літак спецпосланця зробив крюк, облетівши Білорусь. Варто відзначити, що після початку повномасштабної війни більшість авіакомпаній заборонили польоти над Росією та Білоруссю. Через Україну він також не зміг би пролетіти через закритий повітряний простір.

Літак вже приземлився в Москві, в аеропорту "Внуково". Повідомляється, що Gulfstream G650ER почав спускатися перед посадкою в російській столиці через Смоленську область.

Що було раніше

Напередодні, 12 березня Дональд Трамп під час зустрічі із прем’єром Ірландії Майклом Мартіном заявив, що представники Вашингтона "вже вирушили" до Росії, аби підняти питання припинення вогню.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив ЗМІ, що "учасники переговорів" зі США прямують до Росії, де у них заплановані контакти з російськими візаві.

Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, за умови, якщо Росія також дасть свою згоду. Вашингтон взяв на себе зобов’язання поінформувати російську сторону про результати переговорів у Саудівській Аравії та з’ясувати, чи готова Москва припинити війну.