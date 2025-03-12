В ЕС прокомментировали договоренности о прекращении огня

Украина продемонстрировала стремление к миру

Прекращение огня на 30 дней, договоренностей о котором достигли американская и украинская делегации в Саудовской Аравии, должна подтвердить Россия. Поддержка этого решения РФ станет демонстрацией ее готовности к миру.

Об этом идет речь в заявлении ЕС на официальном сайте европейского блока. ЕС поддерживает договоренности, достигнутые между США и Украиной, и приветствует усилия Королевства Саудовской Аравии по проведению этих дискуссий.

"Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Королевстве Саудовская Аравия, включая предложения о соглашении по прекращению огня, гуманитарные усилия и возобновление обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США", — отметили в ЕС.

В заявлении отмечается, что Европейский Союз готов играть полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, Соединенными Штатами и другими партнерами. Цель ЕС – поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира на основе принципов Устава ООН и международного права.

"Предложение о прекращении огня – если его примет Россия – может стать важным шагом в этом направлении. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность достичь мира", — резюмировали в заявлении.

Как сообщал "Телеграф", Bloomberg со ссылкой на собственные источники в западных разведывательных службах пишет, что глава России Владимир Путин не пойдет на компромиссы с США и Украиной ни по какому вопросу — территориям, миротворцам или прекращению огня. Это сильно усложнит позицию президента США Дональда Трампа, обещавшего прекратить войну в Украине.