Россия скептически относится к идее о прекращении огня - Reuters

Прекращение огня без каких-либо гарантий для Москвы быстро ослабит позицию России, считают в Кремле

Прекращение огня в Украине на 30 дней — предложение США, которое поддержал Киев. А вот российские власти осторожно отреагировали на это, заявив, что любое соглашение о завершении войны в Украине должно учитывать российские территориальные достижения и "беспокойство" Москвы.

Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters. Первый собеседник отметил, что Владимиру Путину будет трудно согласиться на идею прекращения огня без согласования более широких условий и получения определенных гарантий.

"Путину трудно согласиться с этим (предложениями США — ред.) в нынешнем виде. Путин имеет сильную позицию, потому что Россия идет вперед (оккупирует новые украинские земли — ред.)", — сказал российский чиновник.

По его словам, прекращение огня без каких-либо гарантий для Москвы быстро ослабит позицию России, и тогда Запад может обвинить РФ в том, что она не прекратила войну, и прибегнуть к очередному усилению давления.

Другой собеседник агентства Reuters заявил, что предложение о прекращении огня с точки зрения Москвы выглядит как ловушка для России, поэтому Путину будет трудно остановить войну, не получив конкретных гарантий или твердых обещаний.

Третий российский источник сообщил, что из Москвы общая картина видится не слишком оптимистично, потому что Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь Украине и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня.

Кремль пока не комментирует результатов переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Добавим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос пропагандистского издания ТАСС, призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине. Он допустил телефонный разговор Путина и Трампа после переговоров США и Украины, "при необходимости он будет очень быстро организован".

Прекращение огня в Украине — что известно

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон после завершения переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

В частности, президент Украины предложил перемирие с Россией в небе и на море. Это означает прекращение ракетных и дроновых атак на объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация собираются встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России по этому поводу уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу как повод для продолжения поставок оружия Киеву.