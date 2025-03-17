Дроны долетели до Краснодара и Астрахани, атаковав важный объект россиян. Есть пострадавшие (карта)

Этот объект, как и все, на какие дроны нацеливаются на территории агрессора, работает на обеспечение оккупационной армии

Украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области России в ночь на 17 марта. Под прицелом мог быть газоперерабатывающий завод: российские власти подтвердили возгорание и заявили о пострадавшем.

Об этом сообщает Telegram-канал "Андрющенко Time" руководителя "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петра Андрющенко. Отмечается, что ночью российская противовоздушная оборона активно работала в нескольких субъектах РФ, например, в Ейске Краснодарского края. Однако все это было попыткой россиян остановить атаку, прежде всего, на Астраханскую область.

После взрывов в регионе губернатор Бабушкин заявил, что дроны нацелились на объекты ТЭК, поэтому власти "оперативно эвакуировали" рабочие смены на предприятиях. Однако он признал результат "на земле".

По словам российского чиновника, в результате падения "обломков" БПЛА на территории объекта возникло возгорание, также во время атаки пострадал человек.

"Предварительно, речь идет об инфраструктуре Астраханского газоперерабатывающего завода в поселке Аксарайский. Ждем подтверждения результатов от Генштаба", – прокомментировал Андрющенко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал удар по топливно-энергетическому комплексу в Астраханской области России.

"В Астраханской области РФ неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу. Интенсивность работы неизвестных дронов растет", — написал он.

Стоит отметить, что российский газоперерабатывающий завод в Аксарайском уже подвергался атакам – 3 февраля 2025-го. Тогда в Центре противодействия дезинформации отмечалось, что это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только.

Кроме этого, российские СМИ утверждают, что якобы украинские дроны атаковали Краснодарский край. Жители Ейска и ближайших районов сообщали о взрывах и работе ПВО. Вероятнее всего были даже сбиты цели.

Местные жители рассказали, что взрывы над Азовским морем и в районе Ейска начали раздаваться около 23 часов, всего было слышно уже более десятка мощных хлопков. Раньше очевидцы слышали характерный звук пролета беспилотников. Пожар или разрушения на земле пока не зафиксированы. Официальной информации пока не было.

Ранее "Телеграф" писал, что Волгоград в России в ночь на 15 марта я подвергся атаке беспилотников, там раздались взрывы и произошел пожар. Дроны атаковали и другие регионы РФ.