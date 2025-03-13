Дроны атаковали завод на полпути до Москвы. Вспыхнул пожар (видео)

Российские власти говорят, что "все беспилотники сбили"

Взрывы, связанные с атакой беспилотников, вызвали пожар на промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области. По сообщению очевидцев, в небе над заводом было видно огромное зарево и столб дыма.

Информацию о пожаре подтвердил глава региона Владислав Шапша. По его словам, над территорией области было перехвачено и уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения одного из них загорелось техническое здание на территории предприятия. Пожар якобы быстро был ликвидирован.

Один работник ночной смены получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Атаки беспилотников также повредили башню связи и линию электроснабжения в Хвастовичском районе.

По предварительной информации от местных властей, серьезных повреждений инфраструктуры нет. На местах уничтожения дронов работают оперативные группы.

По данным разных источников, целью атаки стал завод "Калужский газобетон" в Дзержинском районе. По неофициальной информации, одного рабочего предприятия сильно порубило осколками.

Где расположена Калуга в России

Очевидцы также сообщают об атаках беспилотников на Краснодарский край, где наблюдали пожар. Российские чиновники говорят, что ночью сбили 77 беспилотников.

Завод "Калужский газобетон": производящее предприятие

Калужский газобетон

"Калужский газобетон" — это завод, специализирующийся на производстве строительных материалов. Основная продукция предприятия – газобетонные блоки, широко используемые в современном строительстве.

Газобетон – легкий пористый строительный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Производится из песка, цемента, извести и алюминиевой пудры. Завод поставляет свою продукцию для строительной отрасли и является одним из ведущих производителей этого материала в регионе.

Где расположена Калуга в России

Напомним, в России ударные беспилотники атаковали газовые объекты в нескольких регионах. Под атакой БПЛА оказались Воронежская и Ростовская области РФ.