Украинская ракета "Длинный Нептун": что известно о её применении и до каких городов России она может достать

Украина протестировала мощную ракету: боевой дебют "Длинного Нептуна".

Украинские военные успешно использовали в боевых условиях новую отечественную ракету "Длинный Нептун". Это новейшая разработка украинской оборонной промышленности показала отличные результаты, в том числе точный удар по цели на расстоянии 1000 километров.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Долгий Нептун прошел все необходимые испытания и доказал свою эффективность в бою. Это еще одно достижение нашей ракетной программы", – отметил Зеленский.

В сети появилось видео, на котором, вероятно, зафиксировано боевое применение "Длинного Нептуна". По неподтвержденным данным, ракета поразила объект в Туапсе, Россия, где уже вторые сутки идет пожар на нефтебазе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Глава государства поблагодарил украинских инженеров, производителей и военных, которые работают над усилением обороноспособности страны. Он также анонсировал новые пакеты военной помощи от международных партнеров, в частности, по поставкам артиллерии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США на фоне восстановления военной помощи Украине готовятся передавать Вооруженным силам новые дальнобойные бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, предназначенные для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS. Поставки очень актуальны на фоне полного истощения запасов ракет ATACMS в ВСУ.