"Реанимация отношений": у Путина поделились ожиданиями от звонка Трампа

Разговор должен состояться 18 марта

В России надеются на то, что предстоящий разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным позволит "реанимировать" отношения. При этом там пока не знают, когда между ними может произойти личная встреча.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, слова которого передают российские СМИ. Он также напомнил позицию Москвы по поводу размещения европейских миротворцев в Украине.

"Мы (Россия и США, — ред.) идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", — сказал он.

Песков добавил, что пока нет никакой новой информации относительно перспектив проведения встречи Трампа и Путина. По его словам, саммит будет проведен тогда, когда они примут соответсвующее решение.

Спикер Кремля добавил, что идея размещения войск НАТО на территории Украины "создаст дополнительные первопричины конфликта", тем самым намекнув на то, что Москва не станет соглашаться на размещение европейских миротворцев.

"Жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его первопричин", — сказал Песков, не вдаваясь в подробности того, что он считает "первопричинами".

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".