Трамп и Путин поговорят об Украине: в Вашингтоне озвучили сроки

Представитель Вашингтона положительно оценивает прогресс в переговорах

Президент США Дональд Трамп может провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшее время. Есть вероятность того, что это произойдет уже на следующей неделе.

Об этом сообщил специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф после визита в Москву. Его слова приводит CNN.

"Я ожидаю, что на этой неделе состоится телефонный разговор с обоими главами государств, и мы также продолжаем взаимодействовать и вести переговоры с украинцами", — сказал он.

При этом Уиткофф считает, что США "сокращают разрыв между двумя странами" и, что у Трампа с Путиным будет "хороший и позитивный" разговор.

Свой визит в Москву посланник Трампа назвал "дискуссией, основанной на поиске решений", но при этом отказался раскрывать подробности того, что хотят в Кремле в обмен на прекращение огня.

Вместе с тем, Уиткофф признал, что оккупированные территории являются частью обсуждений по завершению войны.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялось сообщение о том, что Путин заставил Уиткоффа ждать встречи восемь часов. Трамп после этого написал гневное сообщение, в котором обвинил журналистов в распространении "фейковых новостей" и даже назвал их "больными дегенератами".