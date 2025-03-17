"Реанімація відносин": у Путіна поділилися очікуваннями від дзвінка Трампа

Розмова має відбутися 18 березня

У Росії сподіваються на те, що майбутня розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним дозволить "реанімувати" відносини. При цьому там поки що не знають, коли між ними може відбутися особиста зустріч.

Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков, слова якого передають російські ЗМІ. Він також нагадав позицію Москви щодо розміщення європейських миротворців в Україні.

"Ми (Росія та США, — ред.) йдемо шляхом реанімації наших двосторонніх відносин, відновлення різних режимів діалогу на різних рівнях", — сказав він.

Пєсков додав, що поки що немає жодної нової інформації щодо перспектив проведення зустрічі Трампа та Путіна. За його словами, саміт буде проведено тоді, коли вони ухвалять відповідне рішення.

Спікер Кремля додав, що ідея розміщення військ НАТО на території України "створить додаткові причини конфлікту", тим самим натякнувши на те, що Москва не погоджуватиметься на розміщення європейських миротворців.

"Життєздатне врегулювання конфлікту можливе тільки з урахуванням і з вирішенням його першопричин", — сказав Пєсков, не вдаючись до подробиць того, що він вважає "першопричинами".

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".