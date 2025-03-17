Есть дата и темы. Трамп рассказал, когда будет говорить с Путиным

Частью разговора станут две важные темы

Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоится во вторник, 18 марта. Беседа будет проходить в рамках настояний американского лидера по прекращению войны РФ против Украины.

Президент США заявил о намерении провести переговоры с российским президентом. Об этом сообщает издание Associated Press.

Соответствующий анонс со стороны президента Штатов состоялся во время разговора с журналистами на борту Air Force One, выполнявшем рейс из Флориды в Вашингтон.

"Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", — сказал Трамп.

Американский президент говорит, что за выходные было сделано "много работы", пока американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

Также Трамп очертил основные темы своей предстоящей беседы с Путиным. Он рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

Он не уточнил, о каких именно территориях речь шла — о временно оккупированных российскими захватчиками украинских землях или о контролируемых Силами обороны Украины районах Курской области. При этом, очевидно, речь шла о Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами еще в 2022 году.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", — сказал Трамп.

Он также назвал это "распределением определенных активов".

Разговор Трампа и Путина — что известно

Специальный представитель США Ближнего Востока Стив Виткофф после визита в Москву сообщил, что разговор Трампа и Путина состоится в ближайшее время. Он заявил, что США "уменьшают разрыв между двумя странами" и, что у Трампа с Путиным будет "хороший и положительный" разговор.

Что известно о предложении США и Украины в РФ о режиме тишины и вопросе переговоров между Трампом и Путиным

Недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, в ходе которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на эту идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.

Для обсуждения предложения Москву на прошлой неделе посетил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Впрочем, как выяснилось, Путин не дал окончательного ответа о перемирии. Глава Кремля рассказал, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В Кремле отметили, что именно такой "сигнал" был передан Штатам. А также Путин показательно унизил посла Трампа, заставив его ждать 8 часов.

Европейские лидеры также выражают сомнения в том, что РФ придерживается прекращения огня.

Ранее "Телеграф" писал, что в Лондоне обсуждают безопасность Украины после прекращения огня.