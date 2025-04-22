Йому було 92 роки

У Москві помер художник-монументаліст, скульптор, президент Російської академії мистецтв Зураб Церетелі. Він також відомий як товариш президента Росії Володимир Путін.

Про це повідомили РосЗМІ 22 квітня. Зазначається, що інформацію про смерть підтвердив помічник художника Сергій Шагулашвілі.

"Так, це трапилося сьогодні о пів на другу ночі", — сказав він.

Рішення про прощання та похорон буде прийнято пізніше.

Що відомо про Церетелі

Він автор понад п’ять тисяч творів живопису, графіки, скульптури, монументально-декоративного мистецтва (фрески, мозаїки, панно).

Церетелі відомий як автор пам’ятника Петру I та монументу "Дружба навіки" у Москві, монументу "Добро перемагає зло" перед будівлею ООН у Нью-Йорку, "Народження нової людини" у Севільї, "Зруйнувати стіну недовіри" в Лондоні.

У 2000-х роках Церетелі працював над скульптурою Путіна, уточнивши, що вона створюється із бронзи, її висота — "дві натури".

2024 року Путін вітав скульптора з 90-річчям, а текст привітання був опублікований на сайті Кремля.

Зубар Церетелі

Біографія

Народився 4 січня 1934 року в Тіфлісі (нині – Тбілісі) у грузинській родині. Його батько Костянтин Георгійович (1903—2002) відомий у Грузії як інженер-будівельник, походив із нетитулованої гілки старовинного грузинського роду Церетелі.

З кінця 1960-х років почав активно працювати в галузі монументального мистецтва. Крім Росії, його скульптурні твори знаходяться у Бразилії, Великій Британії, Іспанії, Італії, США, Франції, Японії, Грузії, Білорусі та Литві.

11 березня 2014 року підпис Церетелі з’явився під зверненням діячів культури Росії на підтримку політики Путіна щодо України та Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Москві похована Клара Цеткін, яка придумала 8 Березня.