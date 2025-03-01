Ела блины на скорость и умерла. Масленичный праздник в России закончился смертью (фото)

Женщина принимала участие в конкурсе

В России женщина насмерть подавилась блинами во время масленичного чемпионата. Она участвовала в поедании блинов на скорость в Красноярском крае.

Об этом пишут пропагандистские паблики. Отмечается, что женщине было 36 лет.

Наталья, так звали умершую, праздновала Масленицу в поселке городского типа Березовское. Женщина приняла участие в конкурсе по поеданию блинов на скорость.

Умершая женщина

"Чтобы победить, Наталья стала запихивать в себя блины, не разжевывая. Но уже вскоре начала задыхаться и вышла из гонки", — говорится в сообщении.

Женщине оказывали помощь медики, которые были гостями праздника. Они пытались прочистить дыхательные пути, но им не удавалось. Скорая приехала через несколько минут после вызова, но фельдшерам не удалось спасти женщину.

36-летняя Наталья скончалась от асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей блинами.

Напомним, что с 24 февраля по 2 марта длится масляная неделя, во время которой принято готовили блины и праздновать приход весны. Масленица обычно идет накануне Великого поста, который начинается 3 марта и продолжается до Пасхи.

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