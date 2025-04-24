Победобесие под вопросом: в одном из городов РФ решили не рисковать с парадом Победы

Российские военные намекнули руководству города, что рисковать не стоит

В российском Краснодаре в этом году боятся проводить парад на 9 мая, потому "победобесия" на площади не будет. Причиной тому стали частые атаки неизвестных беспилотников на город.

Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. С его слов, риск для участников парада стал причиной, по которой было принято такое решение.

"Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить", — заявил Кондратьев.

До этого он заявлял, что Министерство обороны РФ приняло решение о проведении парада на 9 мая в Новороссийске в 2025 году. Россияне планируют, что в нем примут участие 1,2 тыс. человек, включая 650 военных и кадетов, а также на площадь вытолкают военную технику и колонну ретро-автомобилей.

Краснодар на карте

Новороссийск на карте

К слову, в Калужской области парады пройдут только в двух городах воинской славы: Козельске и Малоярославце. Салюты запускать не собираются.

Напомним, ранее военный летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "Телеграфу", что россиянам важно на 9 мая доложить о полном захвате хотя бы одного из четырех частично оккупированных регионов.