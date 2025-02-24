Трамп ответил, поедет ли в Москву на 9 мая

Американский президент захотел в Россию

Президент США Дональд Трамп допустил, что в скором времени посетит Москву. Однако он отметил, что 9 мая "будет слишком рано".

Об этом Трамп рассказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, он посетит Россию, когда "все уладится", но не стал называть дату.

"Я встречусь с Путиным тоже. Я не знаю когда. Я считаю, что это важно, встретиться с ним", — сказал он.

Позже он подчеркнул, что это будет не скоро.

"Если это все будет улажено (война, — ред.), и я думаю, что так и будет, я поеду. И он (Путин, — ред.) приедет сюда. Я не знаю о 9 мая, думаю, это слишком рано. Но в подходящее время, я поеду в Москву", — добавил Трамп.

Он отметил, что война скорее всего закончится "за недели", если правительства "будут умными", в противном случае он предупредил о рисках начала третьей мировой.

При этом Трамп отметил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит Вашингтон "на этой неделе", чтобы подписать сделку. Он отметил, что имеет в виду договор о добыче полезных ископаемых.

Кроме того, он отметил, что также ведет переговоры с россиянами об экономических проектах, которые тоже включают добычу редкоземельных металлов. Однако он уточнил, что речь скорее всего пойдет о временах после завершения войны.

Как сообщалось ранее, Трамп также повторил, что США якобы вложили 350 миллиардов в Украину и "ничего не получили взамен".