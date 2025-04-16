Путин будет угрожать всему миру на параде 9 мая: в Европе заметили тревожную деталь

Путин поставил ко Дню Победы новые цели

В этом году военный парад до 9 мая в России кардинально изменится. Владимир Путин планирует уйти от традиционной помпезной демонстрации показательной техники в пользу реальной боевой силы. Такую тревожную тенденцию заметили европейские эксперты после анализа видео по генеральной репетиции парада в Екатеринбурге.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рэпке обратил внимание, что на появившемся 14 апреля видео из репетиции отсутствуют привычные атрибуты российских парадов. Вместо "супертанков" типа "Армата", ядерных ракет и техники времен Второй мировой войны были представлены боевые подразделения, готовые к реальным боевым действиям.

В параде приняли участие танки с защитой от дронов, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры с глушителями дронов, а также техника обеспечения мостоукладчики, автоцистерны, медицинские машины и миноискатели.

скриншоты по репетиции парада

скриншоты по репетиции парада

скриншоты по репетиции парада

"Путин хочет продемонстрировать на своем параде опытную и боеспособную армию вторжения, которая может прямо из парада отправиться на передовую в Украине или Прибалтике", – предупреждает эксперт по безопасности Нико Ланге.

Россия отошла от показной пропаганды в пользу демонстрации прагматичной боевой готовности. "Вместо этого Кремль представил идеальное боевое подразделение, которое могло бы в любой момент войти на территорию Украины или в одно из государств восточной части НАТО – эффективное, прагматичное и смертоносное", — говорится в материале.

Эксперты не исключают, что до 9 мая Кремль стремится одержать "символическую победу" на фронте, в частности, вытеснить украинских защитников из Курской области. Кроме того, Путин может использовать этот праздник для новых воздушных атак по Украине.

Ранее "Телеграф" также писал, что в одной из стран НАТО обеспокоены планами РФ.