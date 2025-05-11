Из-за огня даже пришлось закрыть один из местных аэропортов

В России традиционно горят леса в Сибири, а обвиняют в этом, тоже весьма традиционно, Украину. Сейчас в Забайкальском крае полыхают 42 пожара, распространившихся на 380 тысяч гектаров.

Согласно данным российских telegram-каналов, в лесах были найдены следы поджигателей. Теперь они обвиняют "украинских телефонных координаторов", которые якобы обманом заставили местных жителей устроить пожары.

Отмечается, что огонь начал распространяться вокруг села Смоленка под Читой. Согласно данным россиян, в лесу были найдены закладки древесины, следы канистры и бутылки с маслом. Трех человек задержали "волонтеры" и доставили к силовикам.

С огнём в Забайкальском крае борются уже несколько дней, сейчас задействованы 1624 человека и 253 единицы техники. Огонь охватил уже 380 тысяч гектаров, зафиксировано 42 очага. В пригороде Читы из-за пожаров пострадало минимум 60 домов в СНТ "Малиновка".

Как сообщалось ранее, 10 мая в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру в Испании вспыхнул склад химикатов компании, производящей средства для чистки бассейнов. На складе было не менее 70 тонн таблеток хлора. Они выгорели и образовалось токсичное облако, которое заблокировало в своих домах 150 тысяч человек.