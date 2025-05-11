У Росії горять сотні тисяч гектарів лісу: винною знову зробили Україну (відео)

Через вогонь навіть довелося закрити один із місцевих аеропортів

У Росії традиційно горять ліси в Сибіру, а звинувачують у цьому, теж дуже традиційно, Україну. Зараз у Забайкальському краї палають 42 пожежі, що поширилися на 380 тисяч гектарів.

За даними російських telegram-каналів, у лісах було знайдено сліди паліїв. Наразі вони звинувачують "українських телефонних координаторів", які нібито обманом змусили місцевих мешканців влаштувати пожежі.

Зазначається, що вогонь почав розповсюджуватись навколо села Смоленка під Читою. За даними росіян, у лісі було знайдено закладки деревини, сліди каністри та пляшки з паливом. Трьох людей затримали "волонтери" та доставили до силовиків.

З вогнем у Забайкальському краї борються вже кілька днів, зараз задіяно 1624 особи та 253 одиниці техніки. Вогонь охопив уже 380 тисяч гектарів, зафіксовано 42 вогнища. У передмісті Чити через пожежі постраждало щонайменше 60 будинків у СНТ "Малинівка".

Як повідомлялося раніше, 10 травня в прибережному місті Віланова-і-ла-Желтру в Іспанії спалахнув склад хімікатів компанії, яка виробляє засоби для чищення басейнів. На складі було щонайменше 70 тонн таблеток хлору. Вони вигоріли і утворилася токсична хмара, яка заблокувала у своїх будинках 150 тисяч людей.