Более 150 тысяч человек заблокированы в Испании из-за токсичного облака (видео)

Облако висит над Каталонии — жителей пяти городов изолировали

В субботу 10 мая в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру к югу от Барселоны вспыхнул склад химикатов компании, производящей средства для чистки бассейнов. Пожар вспыхнул ночью. На складе было не менее 70 тонн таблеток хлора. Они выгорели и образовалось токсичное облако, которое не могут развеять.

Как сообщает Público Radiotelevisión Española, активирован химический протокол. Пять муниципалитетов закрыты на локдаун: Виланово-и-ла-Желтру, Сант-Пере-де-Рибес, Кубельес (Барселона) и Кунит и Калафель (Таррагона), а также район Рокетес. Жителям нельзя выходить из дома, открывать окна, включать кондиционеры. Это более 150 000 человек.

По состоянию на 13:30 по Украине пожар еще не потушили. Она пылает уже 10 часов. 60 пожарных и 20 спецмашин сейчас работают над его устранением. Пока об утечке хлора не отчитываются, однако дым содержит вредные для дыхания вещества.

Из-за пожара и токсичного облака остановлено движение поездов в районе, перекрыты две трассы, отменены массовые мероприятия в воскресенье и закрыты местные рынки. Власти Каталонии обещают отменить ограничения, как только токсичное облако рассеется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только техногенные катастрофы угрожают человечеству. Климат постоянно меняется и в Украине все чаще фиксируют смерчи и другие проявления стихии — их будет только увеличиваться.