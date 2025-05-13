Огненный коридор: в России продолжаются масштабные лесные пожары (зрелищное видео)

Огонь бушует уже несколько дней

Масштабные лесные пожары охватили российское Забайкалье. В Амурской области огонь подобралась вплотную к трассе из Благовещенска в Свободное.

Местные жители рассказали российским Telegram-каналам, что пламя охватило тысячи деревьев. Самая сложная ситуация на утро 13 мая наблюдается в районе села Москвитино. Водители на этом участке дороги буквально вынуждены ехать через пламя.

По данным росСМИ, "огненный коридор" в Вильненском районе, через который приходилось проезжать автомобилистам ночью, якобы уже потушили. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности показал, как выглядит район после тушения с борта вертолета.

Лесные пожары в Забайкалье охватили огромную территорию

В регионе из-за масштабных лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. По данным местного МЧС, за прошедшие сутки, 12 мая, пожарно-спасательные формирования выезжали на тушение возгораний 45 раз. Общая площадь пожаров составила более 3000 га.

Как рассказывал "Телеграф", в столице Уругвая — Монтевидео — в здании российского посольства вечером 26 апреля произошел пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время работ по установке кондиционера.