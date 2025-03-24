Эвакуируют жилой дом. В Ростове произошел серьезный пожар (фото и видео)

Причина возгорания пока неизвестна

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону (Россия) разгорелся рано утром в понедельник, 24 марта. Он начался в торговом центре "Галерея Астор" на Буденовском проспекте, огонь перекинулся на крышу жилого пятиэтажного дома, жителей эвакуируют.

Как заявили в МЧС России, на кровле ТЦ открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Кровля жилой многоэтажки горит на 800 квадратных метров. К тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.

По данным росСМИ, пожар начался около пяти часов утра и быстро распространился по фасаду здания ТЦ. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна. Всех, кто был внутри, вывели из ТЦ. Буденовский проспект Ростова, где бушует огонь, перекрыли.

Как сообщал "Телеграф", из-за атаки беспилотников в России произошел масштабный пожар на нефтебазе в городе Кропоткин, Краснодарского края. Она пылала не один день, прогремел повторный взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара во время тушения. Взорвались нефтепродукты, и произошел выброс горящей нефти. Часть сырья попала на три единицы техники и двух профессионалов. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.