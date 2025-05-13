Вогняний коридор: у Росії тривають масштабні лісові пожежі (видовищне відео)

Вогонь вирує вже кілька днів

Масштабні лісові пожежі охопили російське Забайкалля. У Амурській області вогонь підібралася впритул до траси з Благовіщенська до Свободного.

Місцеві жителі розповіли російським Telegram-каналам, що полум'я охопило уже тисячі дерев. Найскладніша ситуація станом на ранок 13 травня спостерігається в районі села Москвитіно. Водії на цій ділянці дороги буквально змушені їхати крізь полум'я.

За даними росЗМІ, "вогняний коридор" у Вільненському районі, через який доводилося проїжджати автомобілістам уночі, нібито загасили. Амурський центр цивільного захисту та пожежної безпеки показав, як виглядає район після гасіння з борту вертольота.

Лісові пожежі у Забайкаллі охопили величезну територію

У регіоні через масштабні лісові пожежі запровадили особливий протипожежний режим. За даними місцевого МНС, минулої доби, 12 травня, пожежно-рятувальні формування виїжджали на гасіння загорянь 45 разів. Загальна площа пожеж склала понад 3000 гектарів.

Як розповідав "Телеграф", у столиці Уругваю — Монтевідео — у будівлі російського посольства ввечері 26 квітня сталася пожежа. За попередніми даними, вогонь спалахнув під час робіт із встановлення кондиціонера.