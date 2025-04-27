Выбирали Папу римского или деда московского: в посольстве РФ произошел пожар

Сначала доступ к зданию был затруднен, что задержало тушение огня

В столице Уругвая — Монтевидео — в здании российского посольства вечером 26 апреля произошел пожар, который уже удалось потушить. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время работ по установке кондиционера.

Как сообщил "El País", это произошло на улице Сармьенто в направлении Испанского бульвара и повлекло заторы, поскольку полиция перекрыла движение.

Посольство на карте

После 20:00 на место происшествия прибыли по меньшей мере 2 пожарные бригады, однако из-за дипломатических ограничений доступ к зданию был затруднен, что задержало тушение огня. Поэтому густой дым продолжал выходить из вентиляционных отверстий посольства. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось использовать электропилы для снятия металлической решетки. Снаружи перед зданием дежурила пожарная машина, поддерживавшая ликвидацию огня.

Ближе к 21:40 пожар удалось полностью локализовать, а интенсивность дыма значительно снизилась. Для предотвращения новых возгораний спасатели провели дополнительную проверку здания. Также на месте работали частные службы скорой помощи и экстренная государственная служба ASSE. В районе инцидента долгое время оставалось усложненное движение транспорта.

Предварительно специалисты установили, что причиной возгорания стали работы по установке кондиционера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в престижном деловом центре "Москва-Сити" вспыхнул большой пожар, дым от которого был виден на сотни метров. По предварительной информации, перед возгоранием раздался взрыв.