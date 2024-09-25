Украинский стендапер "пошутил" об убийствах мусульман: Лубинец уже обратился к полиции (видео)

Выступление комика возмутило украинцев

Украинский стендапер Антон Стенюк влип в скандал после того, как неудачно пошутил об убийствах мусульман. Запись его выступления уже разлетелась по сети.

Оригинальное видео было обнародовано еще в марте 2024 года, однако пользователи обратили на него внимание только сейчас. В своем выступлении комик говорил не только о мусульманах, но и об украинской культуре, Ирине Фарион, православии и войне.

"Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю как так произошло что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю что надо убивать мусульман. Я адекватный человек. Я понимаю что это сейчас не ко времени", — "пошутил" Стенюк.

Противоречивый фрагмент можно увидеть на видео ниже с 31:10

На это уже отреагировал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" и военносулжащий ВСУ Саид Исмагилов.

"Убивать мусульман? Ну попробуй, мальчик", — написал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал это открытым выпадом на религиозной почве.

Тем временем другие пользователи отметили, что Стенюк учился в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова (Киев), который является одним из крупнейших в Украине.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что обратился к правоохранителям.

Пользователи сети также отметили, что в высказываниях комика можно проглядеть не только неприязнь к мусульманам.

Как сообщалось ранее, в Остроге (Ровенская область) произошел громкий скандал. Там пьяный мэр Юрий Ягодка пел российские песни и подрался с местной активисткой.