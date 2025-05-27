Ешьте репу: в России заканчивается картошка и даже Лукашенко не помог

В некоторых российских регионах даже ввели запрет на вывоз корнеплода

В России зафиксировано падение урожайности картофеля, из-за чего на нее существенно подскочили цены. При этом подобная проблема наблюдается и в Беларуси.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что проблему признал даже Владимир Путин.

"Вчера (26 мая, — ред) встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается", — рассказал он.

По словам Путина, он говорил о проблеме с Александром Лукашенко, однако тот сообщил, что не может помочь, поскольку свои запасы уже были проданы России. Как сообщает "Зеркало", в Беларуси жители последние несколько месяцев жалуются на то, что в магазинах картофель низкого качества, при этом еще в апреле на популярный корнеплод увеличили цену. Лукашенко еще 8 мая открыто признал, что в стране есть проблема.

Весьма показательная ситуация наблюдается в Калининградской области, где из-за неурожая не только существенно подняли цены, но и запретили вывозить картофель за пределы региона.

"Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона. Все необходимо оставлять в регионе", — сказал губернатор области Алексей Беспрозванных.

По данным местного министерства сельского хозяйства, в розничных магазинах цена на картошку выросла с 53 рублей (27,5 грн) до 100 рублей (52 грн) за килограмм. В некоторых магазинах были замечены и цены на уровне 150 рублей (78 грн).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько можно купить картофель в украинских магазинах, а также где ее дешевле покупать.