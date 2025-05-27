Молодой картофель почти по цене мяса. В каких магазинах можно купить на 40 грн дешевле

Местами ценники приблизились к 90 гривен

Молодой картофель в Украине подорожал за месяц почти на 40 гривен и местами может стоить почти 90 гривен. Однако на нем можно сэкономить, поискав более выгодные предложения в других магазинах.

Сейчас средняя стоимость одного килограмма молодого картофеля составляет 79,93 гривны, хотя месяцем ранее он стоил 42,60 гривны. То есть был дешевле на 37,33 гривны, согласно данным Министерства финансов Украины.

Можно ли на нем сэкономить

Итак, в "Fozzyshop" можно купить молодой картофель за 39,90 гривны по акции. То есть, там вы не переплатите уже 40,03 гривны.

Такой же картофель продается в "Фора" за 42,90 гривны. Она все еще дешевле, чем в "Metro", "Novus" или "Megamarket", где на основе их ценников вычислили среднюю стоимость в мае.

Между тем "АТБ" предлагает купить молодой картофель за 47,95 гривны, "Сільпо" продает его за 50 гривен, а "Auchan" ценник зафиксировался около 69,90 гривны.

Кстати, если сравнивать ценники картофеля и, например, мяса, то они почти одинаковые. В мае картофель можно купить за 90 гривен, а куриную голень — за 102 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас можно купить клубнику по акции и сэкономить до 350 гривен на килограмме.