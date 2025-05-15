Ягоды и фрукты станут роскошью? Как заморозки повлияют на урожай и что будет с ценами

Ранние сорта фруктов и овощей появятся позже обычного

Из-за заморозков в Украине, которые наблюдались в апреле-мае, цены на некоторые фрукты и ягоды будут более высокими. Также высокой будет стоимость овощей.

"Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы выяснить, как непогода повлияет на будущие цены. Фрукты, овощи и ягоды не только будут стоить дороже, но и появятся позже.

Цены на какие фрукты будут высокими

Как объяснил аналитик украинской инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, из-за апрельских заморозков пострадали абрикосы, персики, частично яблоки. Это скажется на ценах — по меньшей мере, ранние сорта будут недешевыми.

"Поскольку в апреле были заморозки, то, скорее всего, ранние фрукты и, возможно, некоторые ранние овощи действительно не будут дешеветь так, как мы могли бы того ожидать", — прогнозирует эксперт.

Фрукты и овощи появятся с опозданием

Появление на прилавках сезонных фруктов и овощей задержится как минимум на 10-15 дней. Причина не только в заморозках, но и низкой среднесуточной температуре.

"Когда у вас ночью 3-4 градуса тепла, а днем 10-12, то ждать вызревания овощей с открытого грунта не стоит быстро. Овощи с открытого грунта — это самая большая продукция, которая приходит на наш рынок, что максимально балансирует рынок. То есть, пока они не появятся, цены на овощную группу у нас будут расти", — пояснил "Телеграфу" экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Обычно овощи с открытого грунта начинают поступать на столы украинцев в конце мая в начале июня. Сейчас это произойдет не раньше второй половины июня. После этого овощи начнут дешеветь, а до того времени цены будут держаться на высоком уровне.

Год назад в этот период цены на овощи были в среднем на 40% ниже. Лидер — морковь (более 100%), также подорожал картофель на 30-40%. По словам Пендзина, ситуация на плодоовощном рынке сложная и балансируется путем импорта — из Египта, Израиля.

Какие фрукты и ягоды пострадали от заморозков и каких цен ждать

Что касается фруктов, то по прогнозам эксперта, косточковых не будет — цветение персиков и абрикосов пришлось именно на апрельские заморозки. Черешни осталась половина от обычного объема. Также вымерзли ранние сорта клубники и голубика.

"Но это будет балансироваться импортом. Я думаю, что там большого роста цены не будет", — прогнозирует экономист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ягоды и фрукты больше всего пострадали от весенних заморозков. Местами урожаи уничтожены на 80%.