Їжте ріпу: у Росії закінчується картопля і навіть Лукашенко не допоміг

У деяких російських регіонах навіть запровадили заборону на вивезення коренеплоду

У Росії зафіксовано падіння врожайності картоплі, через що на неї суттєво зросли ціни. При цьому подібна проблема спостерігається й у Білорусі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що проблему визнав навіть Володимир Путін.

"Вчора (26 травня, — ред) зустрічався з представниками різних напрямків бізнесу, у тому числі агросектору. Картоплі-то не вистачає у нас, виявляється", — розповів він.

За словами Путіна, він говорив про проблему з Олександром Лукашенком, проте той повідомив, що не може допомогти, оскільки свої запаси вже продали Росії. Як повідомляє "Дзеркало", у Білорусі жителі останні кілька місяців скаржаться на те, що в магазинах картопля низької якості, при цьому ще у квітні на популярний коренеплід збільшили ціну. Лукашенко ще 8 травня відкрито визнав, що у країні є проблема.

Дуже показова ситуація спостерігається в Калінінградській області, де через неврожай не лише суттєво підняли ціни, а й заборонили вивозити картоплю за межі регіону.

"Поки ми самі не забезпечимося, не потрібно вивозити картоплю з регіону. Все необхідно залишати в регіоні", — сказав губернатор області Олексій Безпрозванних.

За даними місцевого міністерства сільського господарства, у роздрібних магазинах ціна на картоплю зросла з 53 рублів (27,5 грн) до 100 рублів (52 грн) за кілограм. У деяких магазинах були помічені ціни на рівні 150 рублів (78 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки можна купити картоплю в українських магазинах, а також де її дешевше купувати.